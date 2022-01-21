Обнародованы новые фото российских войск на территории Украины

На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также вагоны, загруженные разной техникой.
Фото: Newsmax
Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют новые фото, снятые спутниками компании Maxar Technologies, опубликованные Reuters.
Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия разместила свои силы:
- в Климовом – в 13 км от Украины;
- в Клинце – в 30 км от Украины;
- в Ельне – в 135 км от Украины;
- в Погоновом — в 165 км от Украины.
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine’s borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh
— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также вагоны, загруженные разной техникой.
Следует указать, что любое пересечение украинской границы войсками РФ будет расценено США как вторжение.
К слову, президент США Джо Байден озвучил два желания Путина по отношению к Украине.
Также Байден рассказал, примут ли Украину в НАТО. Еще американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.
На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.
Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.
Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».