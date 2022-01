Обнародованы новые фото российских войск на территории Украины

Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют новые фото, снятые спутниками компании Maxar Technologies, опубликованные Reuters.

Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия разместила свои силы:

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine’s borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh

— Reuters (@Reuters) January 20, 2022