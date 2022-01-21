Обнародованы новые фото российских войск на территории Украины

На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также вагоны, загруженные разной техникой.

Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют новые фото, снятые спутниками компании Maxar Technologies, опубликованные Reuters.

Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия разместила свои силы:

в Климовом – в 13 км от Украины;

в Клинце – в 30 км от Украины;

в Ельне – в 135 км от Украины;

в Погоновом — в 165 км от Украины.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine’s borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также вагоны, загруженные разной техникой.

Следует указать, что любое пересечение украинской границы войсками РФ будет расценено США как вторжение.

К слову, президент США Джо Байден озвучил два желания Путина по отношению к Украине.

Также Байден рассказал, примут ли Украину в НАТО. Еще американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».