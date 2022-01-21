Россия выдвинула новые требования к НАТО в отношении «гарантий безопасности»

Кремль заявил, что российские предложения по «гарантиям безопасности» подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Об этом сообщает «Риа Новости».

Так, в МИД России ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование РФ, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», – говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие в ежегодную пресс-конференцию Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что Москва в частности требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Следует указать, что любое пересечение украинской границы войсками РФ будет расценено США как вторжение.

К слову, Байден рассказал, примут ли Украину в НАТО. Американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.

Также, президент США Джо Байден озвучил два желания Путина по отношению к Украине.

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос, хочет ли Путин полномасштабной войны.

Напомним, США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что НАТО не пойдет на компромиссы в Россию, заявил Столтенберг. Вскоре НАТО пришлет России письменные предложения по «гарантиям безопасности».