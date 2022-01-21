Экс-председатель СБУ призвал переименовать Украину

Политик уверен, что возвращение бывшего названия Украины будет восстановлением исторической справедливости

Бывший глава СБУ, глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко считает, что Украине следует вернуть историческое название государства. Такое заявление Игорь Смешко сделал в эфире телеканала «Наш».

«Я бы восстановил истинное историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», – отметил политик. Смешко уточнил, что Русь и Россия – разные слова «как руський и русский.

Ранее идею переименования Украины продвигал бывший советник руководителя Офиса президента, блогер Алексей Арестович. В частности, в сентябре прошлого года он предложил изменить название Украины на Русь-Украина.

Позже блогер раскритиковал украинцев, выступивших против его идеи о переименовании страны в Русь-Украину. Арестович отметил, что устал от людей, чьи мысли и действия «продиктованы страхом или тупостью».

К слову, уже два облсовета призывают Раду и Зеленского переименовать Россию.

Тем временем киевляне хотят переименовать проспект Маяковского и бульвар Перова.

Ранее сообщалось, что языковед, член ВО «Свобода» Ирина Фарион считает, что Украинскую православную церковь Московского патриархата необходимо немедленно переименовать в соответствии с ее сущностью – «Русская православная церковь в Украине».