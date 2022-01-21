Эксперт рассказал, при каком условии коньяк спасает сердце «лучше лекарств»

Употребление умеренных количеств спиртного примерно на год продлило жизнь людям, страдавшим от сердечной недостаточности, по сравнению с трезвенниками и алкоголиками. К такому выводу пришли медики.

«Многие люди, страдающие от сердечной недостаточности, регулярно употребляют алкоголь. Мы выяснили, что небольшие дозы спиртного были связаны с долгой жизнью после получения подобного диагноза. Почему это так — пока непонятно, но все равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», — рассказывает Дэвид Браун из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Браун и его коллеги наблюдали за здоровьем около шести тысяч пожилых американцев на протяжении примерно 24 лет. За это время почти у четырех сотен участников исследования развились легкие или тяжелые формы сердечной недостаточности. Это позволило ученым понять, как на вероятность ее появления влияло то, как много пили их подопечные.

Для этого они разделили их на три группы: заядлые алкоголики, полные трезвенники и умеренно пьющие люди, употреблявшие не более семи порций спиртного в неделю. Как оказалось, первые и вторые умирали примерно одинаково часто — они в среднем проживали около 2600-2700 дней после постановки диагноза. Для умеренно пьющих людей эта цифра была существенно выше — около 3100 дней. Это означает, что они жили в среднем на полтора года дольше, чем убежденные алкоголики и американцы, никогда не притрагивавшиеся к спиртному.

Исследователи связывают это с тем, что умеренно пьющие люди в целом чаще занимались спортом, больше ходили и проявляли физическую активность, чем алкоголики или трезвенники. С другой стороны, возможно, этот благотворный эффект был связан с тем, что некоторые виды спиртных напитков, такие как пиво и вино, заставляют сосуды расширяться и снижают давление, а сам спирт замедляет формирование холестериновых бляшек.

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