Генетики выяснили, почему женщины реже страдают от проблем с сердцем

Мужчины более подвержены гипертонии и сердечным приступам из-за различий в работе генов, отвечающих за работу биоритмов и управляющих суточными колебаниями давления в сосудах. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие результаты опытов на мышах в American Journal of Physiology.

По статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Во всех странах мира продолжительность жизни женщин остается выше, чем у мужчин, — 73 года против 68 лет.

Недавно ученые выяснили, что это связано не только со склонностью мужчин к риску и вредным привычкам, но и с тем, что они гораздо чаще умирают от болезней сердца. В среднем они поражают пожилых мужчин примерно в 3,5 раза чаще, чем женщин, этот показатель растет.

«Все наши органы содержат в себе своеобразные биочасы, которые управляют их работой и адаптируют их под 24-часовой цикл жизни. В их число входит и сердце, и нарушения в работе этих ритмов приводят к развитию тяжелых болезней. Мы показали, что самки мышей защищены от подобных последствий», — рассказывает Лорен Дума из Университета Флориды в Гейнсвилле.

Подобные открытия, по ее словам, усилили интерес ученых к тому, как могли возникнуть эти различия и с какими сдвигами в уровне активности генов они могут быть связаны. К примеру, команда Думы изучала феномен, связывающий сбои в работе «биочасов» тела с работой сердца.

Дело в том, что давление в сосудах растет или падает не только при нагрузке на организм, но и с течением времени. Как правило, у здорового человека оно чуть выше днем и чуть ниже ночью. Отсутствие этого снижения, как показывает статистика, характерно для мужчин и связано с риском получить сердечную недостаточность и умереть в раннем возрасте.

Дума и ее коллеги попытались выяснить, почему женщины не страдают от подобных проблем. Они отключали гены, управляющие работой биочасов в клетках сердца, в ДНК лабораторных мышей, не предрасположенных к развитию гипертонии и других болезней.

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