Молдова погасила $34 млн долга перед РФ для возобновления поставок газа

Компания «Молдовагаз» перечислила российскому «Газпрому» в полном объеме плату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Об этом сообщает сайт компании.

Сумма перевода составила $34,375 млн, и является финальным траншем из $63 миллионов, составляющих полный объем оплаты за этот период.

Отмечается, что этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, в частности, выделению 469 миллионов лей компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислениям от компании «Энергоком».

Напомним, что Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз «Газпрома».

Накануне со стороны «Газпрома» поступило предупреждение о возможной приостановке поставок газа в Республику Молдова в случае неуплаты очередного платежа за газ до 20 января.

В предыдущие годы «Газпром» разрешал «Молдовагазу» оплачивать текущие поставки газа в холодный период года с отсрочкой на несколько месяцев.

«К сожалению, «Газпром» грозит оставить потребителей без газа, вместо того чтобы принять меры, которые помогут «Молдовагаз» выполнить договорные обязательства перед потребителями и поставщиками. Несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в «Молдовагаз», – подчеркнула Гаврилица.

По ее словам, правительство считает реальную угрозу энергетической безопасности страны.

Напомним, в конце ноября 2021 года Молдова после шантажа РФ выделила «Газпрому» $75 млн.

23 ноября сообщалось, что правительство Молдовы срочно выделит средства для погашения газового долга.

Как сообщал «Главком», в «Газпроме» заявили, что прекратит поставлять газ в Молдову, если не получают оплату в течение 48 часов. После чего руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан обратился к правительству с просьбой помочь осуществить оплату газа по контракту в размере около $74 млн США.

К слову, президент Республики Молдова Майя Санду уверяет, что при подписании договора на поставку газа стране Россией ни о каких дополнительных «тайных условиях» речь не шла.

Ранее, Молдова столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с российским газовым монополистом. Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сперва выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году.