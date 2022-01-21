Як правильно вибрати нижню білизну щоб не зашкодити здоров’ю

Не маючи всієї інформації про спідню білизну, можна припуститися помилки, яка потім переросте у хворобу. Ми відібрали п’ять найбільш важливих порад про те, на що слід звернути увагу, купуючи жіночі труси.

1. Неправильно вибраний розмір може стати причиною не одного захворювання. Смужки на шкірі від гумки свідчать, що труси занадто вузькі. При цьому серйозно зростає ризик підхопити інфекцію сечовивідних шляхів або «познайомитися» з молочницею.





Білизна, яка теліпається, теж не найкращий вибір, тому що завеликі стринги або сліпи, постійно сповзаючи, можуть перенести бактерії туди, де їм зовсім не місце.

2. Коригувальні шорти впливають на кровообіг. Голлівудські зірки на кшталт Кім Кардаш’ян або Хайді Клум запровадили моду на утягувальну білизну. Проте тісні шорти та корсети можуть мати «побічні ефекти»:

запаморочення;

нудота аж до блювання;

болі в животі;

печія;

набір ваги.

Це все пояснюється цілком логічно. Адже тривале носіння такої білизни:

погіршує циркуляцію крові, що призводить до поганого надходженню кисню;

уповільнює метаболізм, провокуючи набір жирової маси;

стискає діафрагму, що викликає патологічні зміни в легенях;

перетискає черевну порожнину, через що вміст викидається в стравохід і викликає печію;

зміщує внутрішні органи, провокуючи початок запальних процесів;

через постійне подразнення викликає запалення стравоходу хронічного характеру, яке переростає в виразкову хворобу.Якщо й носити утягувальну білизну, то тільки в крайньому випадку, коли протягом кількох годин потрібно виглядати блискуче. ⠀

3. Труси-стринги слід вибирати дуже обережно. Традиційно вважається, що стрінги — одна із найшкідливіших моделей для жіночого здоров’я. Вузька мотузочка натирає ніжні тканини промежини, травмуючи їх. Крім того, тонка смужка тканини сприяє перенесенню кишкових бактерій у піхву, що провокує запальні процеси. Однак нещодавнє дослідження показало, що все не так однозначно. Науковці порівняли дві групи жінок: одні постійно носили стринги, інші — сліпи. Виявилося, що мікрофлора обох груп була однакова.

4. Кислотні кольори говорять наявність токсичних барвників. Щоб пошити білизну яскравих відтінків, тканину на виробництві фарбують небезпечними хімікатами. У Greenpeace провели розслідування: члени організації купили 121 предмет нижньої білизни популярних марок у магазинах у всьому світі. Виявилося, що 2/3 з них містять фталати та азобарвники — токсичні речовини, які можуть спричинити онкологічні захворювання.

5. На трусиках має бути «кишенька». Це ластка — спеціальна прокладка всередині жіночих трусів, виготовлена з натуральних тканин. Вона захищає шкіру, адже зараз білизну шиють переважно з синтетичних матеріалів.

Трусики без спеціальної захисної підкладки (наприклад, мереживні), то ця білизна – виключно для того, щоби вразити свого партнера, а не призначена для щоденного носіння.

Таким чином жінка, яка береже своє здоров’я, обов’язково має вибрати трусики із вставкою. І від натирання шкіру захистить, і зайві виділення вбере, позбавляючи дискомфорту.

GreenPost