Даже сам Путин не знает, будет ли новое вторжение России в Украину

Будет вторжение… Не будет вторжения….

На самом деле, никто этого не знает. Даже Путин этого не знает, потому что всегда действует спонтанно.

И для нас, на самом-то деле, это не так важно. Потому что пока Россия существует в нынешнем виде, покоя нам не будет никогда.

Для нас важно убедить коллективный Запад,

что наш сосед – неадекват, который не мыслит рационально и готов напасть даже в ущерб своим интересам

что мы – Ночной Дозор, Форпост цивилизованного мира.

что наша линия разграничения – это Стена, за которой притаились одичалые и белые ходики

что мы защищаем не только себя , но и англичан, немцев, французов…

Именно этот нарратив, этот образ нужно доносить миру!

Читайте також:

Джерело: блог Олени Яхно

Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.