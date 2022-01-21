Даже сам Путин не знает, будет ли новое вторжение России в Украину

Путин всегда действует спонтанно
Будет вторжение… Не будет вторжения….
На самом деле, никто этого не знает. Даже Путин этого не знает, потому что всегда действует спонтанно.
И для нас, на самом-то деле, это не так важно. Потому что пока Россия существует в нынешнем виде, покоя нам не будет никогда.
Для нас важно убедить коллективный Запад,
- что наш сосед – неадекват, который не мыслит рационально и готов напасть даже в ущерб своим интересам
- что мы – Ночной Дозор, Форпост цивилизованного мира.
- что наша линия разграничения – это Стена, за которой притаились одичалые и белые ходики
- что мы защищаем не только себя , но и англичан, немцев, французов…
Именно этот нарратив, этот образ нужно доносить миру!
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Джерело: блог Олени Яхно
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