Военная помощь Украине — Великобритания отправила вооружение Киеву

Великобритания отправила 30 своих специалистов, которые будут обучать ВСУ пользоваться новым британским противотанковым оружием.

Об этом сообщает Sky News.

Из-за угрозы российского вторжения 17 января в Украину доставили около 2000 противотанковых ракетных установок из Британии. Это легкое противотанковое оружие следующего поколения NLAW. Издание называет его «первой ракетной системой, которая быстро сбивает любой основной боевой танк одним выстрелом».

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Таким образом, несколько десятков британских армейцев проведут подготовку в рамках операции «Орбиталь». После выполнения задания они вернутся в Британию.

Напомним, недавно глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности передать Украине еще больше оборонительных видов оружия. Он заверил, что Великобритания будет сотрудничать с Киевом в поле общих интересов, как и в течение всех восьми лет российской агрессии.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Великобритания начала поставлять Украине новые легкие противотанковые средства в ответ на все более угрожающее поведение со стороны России.