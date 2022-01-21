Фахівці дізнавалися, коли більша ймовірність зупинки серця

Ми звикли до того, що застуда чи грип – це звичайна справа у зимовий час. Справді, коли організм переохолоджується, він значно швидше здається перед вірусами. Крім того, взимку ми проводимо більше часу в замкнутих просторах, рідше виходячи на вулицю, а там ймовірність заразитися якоюсь інфекцією набагато вища. Це справедливо і щодо COVID-19.

Але зими можуть бути дуже суворими для нашого серця. Дослідження показують, що рівень смертності від серцево-судинних захворювань різко зростає із настанням холодів. Це стосується і раптової зупинки серця, яка є причиною половини всіх смертей від серцево-судинних захворювань. Справа в тому, що взимку весь організм, і серце зокрема, зазнає більшого стресу.





Насамперед це пов’язано з холодною погодою. У мороз тіло намагається зігрітися, через що серце перекачує набагато більше крові по організму, а отже, працює посилено. Ось чому дуже важливо у сильні холоди не проводити багато часу на вулиці та обов’язково добре утеплюватися. Крім того, взимку на небі рідше з’являються сонце, а це має значний психоемоційний вплив. Рівень стресу через погану погоду також позначається на роботі серця.

zdorovia.com.ua