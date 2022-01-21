Ученые из США случайно открыли лекарство от болезни Альцгеймера

Американские биологи случайно нашли очень перспективное лекарство от болезни Альцгеймера, экспериментируя с новым препаратом для борьбы с последствиями инсультов. Итоги их опытов на мышах были представлены в журнале JEM.

«Этот препарат обладает нейрозащитными и противовоспалительными свойствами, что заставило нас проверить, как он повлияет на мозг мышей, страдавших от болезни Альцгеймера. Мы показали, что его можно использовать как очень эффективное средство для уничтожения бета-амилоида на ранних стадиях ее развития», — заявил Борислав Злокович из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из «обрезков» белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

В последние годы биологи заметно продвинулись в понимании того, что вызывает эту болезнь и что она из себя представляет. К примеру, недавно ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, обнаружили, что бляшки бета-амилоида могут быть важной частью врожденной иммунной системы, и нашли несколько перспективных методов ее лечения.

Злокович и его коллеги выяснили, как можно защитить мозг от накопления подобных белковых клубков, обратив внимание на необычные свойства фермента APC, защищающего сосуды от формирования в них «ненужных» тромбов и подавляющего воспаления.

Недавно ученые обнаружили, что это вещество обладает и другими полезными свойствами – к примеру, оно защищает клетки от гибели при недостатке кислорода и питательных веществ. Это заставило многих медиков предположить, что его можно применять для защиты органов от ишемии.

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