Ученые рассказали, как проще всего избежать сердечных приступов

Высокий уровень физической готовности и отсутствие лишнего веса снижают вероятность сердечного приступа примерно в два раза. К такому выводу пришли кардиологи, опубликовавшие статью в European Heart Journal.

«Наши наблюдения, как мы надеемся, заставят всех жителей планеты больше заниматься спортом и прокачивать свою выносливость. Всего несколько месяцев изнурительных тренировок заметно снизят вероятность заполучить остановку сердца в будущем, причем у этого позитивного эффекта нет потолка», — заявил Йон Летнес (Jon Letnes) из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме.

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов (инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность) остаются главной причиной смерти людей во всем мире — каждый год от них умирает около 17 миллионов человек. Одной из главных причин развития этих болезней медики называют гипертонию и связанные с ней проблемы в работе сосудов.

Еще одна причина учащения сердечных приступов, инфарктов и инсультов — низкий уровень физической активности. С этим также связаны проблемы с костями в пожилом возрасте и целый ряд других заболеваний, обусловленных накоплением в организме холестерина и прочих вредных веществ или развитием хронических воспалений.

Как показывают наблюдения, даже небольшое повышение уровня физических нагрузок фактически в разы снижает шансы развития проблем с сердцем и сосудами. Эти открытия заставили кардиологов и молекулярных биологов искать механизмы, включающиеся во время нагрузок и омолаживающие органы кровообращения.

Летнес и его коллеги исследовали этот вопрос, наблюдая за здоровьем всех жителей одного из округов Норвегии на протяжении десяти лет. В общей сложности там проживали около ста тысяч молодых и пожилых норвежцев, половина которых согласилась поддерживать контакты с учеными.

Отобрав 12 тысяч абсолютно здоровых добровольцев, ученые предложили им поучаствовать в эксперименте. Они измерили емкость легких и выносливость подопечных, после чего предложили им каждый день самостоятельно делать зарядку по особой программе, разработанной для укрепления сердца и сосудов.

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