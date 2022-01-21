В Украине изменились правила продажи алкоголя

С 2022 года вступил в силу «ресурсный» закон, направленный на пополнение доходов бюджета (№5600). Одна из норм закона касается продаж подакцизных товаров, в частности алкоголя. Установлено, что с 1 января 2022 года при розничной торговле алкогольными напитками необходимо указывать в фискальном чеке серию и номер акцизной марки.

В законе прописано, что при торговле подакцизными товарами в чеке необходимо указывать товарную подкатегорию согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, наименование товара, цену, учет количества, а в случае розничной торговли алкоголем – еще и цифровое значение штрихкода марки акцизного налога (серию и номер).

Telegram-канал «Ревет и стонет ресторатор» советует предпринимателям-рестораторам указывать код акциза всегда: при продаже алкоголя бутылками, на разлив и при реализации алкогольных коктейлей.

«С начала года многих рестораторов штрафуют за отсутствие акцизного кода в чеках… Рестораторы объясняют, что бутылка была откупорена в прошлом чеке, но налоговики штрафуют и ссылаются на новый закон», – говорят представители отрасли.

Раньше сканировать акцизный код в каждом чеке нужно было только при продаже бутылки полностью.

Для коктейлей и продаж на разлив действовало другое правило – сканировать акциз нужно было только при первой откупорке бутылки.

Алкогольные напитки с марками старого образца по-прежнему можно продавать без указания акцизного кода. Но бутылок со старыми марками, скорее всего, нет – производители переориентировались на марки нового образца еще с начала 2021 года.

Напомним, Госстат подсчитал, как за год изменились цены на алкоголь и сигареты.