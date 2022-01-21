36.6 — це міф: фахівці назвали нормальну температуру тіла

Температура нашого тіла — це один із найважливіших показників стану його здоров’я. Але чи справді нормальна температура тіла 36,6 °С, а будь-які відмінності від цього показника свідчать про якесь захворювання?

Це міф, розповідає Medfond. Температура вважається нормальною в діапазоні від 35.5 до 37.4 °С і може коливатися протягом дня.





На коливання температури впливають такі чинники:

пора дня;

активність упродовж дня;

вік;

стать;

стан нервової системи;

зв’язок із прийомами їжі;

фаза менструального циклу у жінки.

Найнижча температура тіла — зранку, коли ми тільки прокинулись і розплющили очі, не встаючи з ліжка. Щойно починаємо рухатись і виконувати ранкові ритуали, температура тіла починає підніматись і до вечора може збільшитися на 0,5–1 °С.

Протягом нашого життя температура тіла теж змінюється. У немовлят ще недостатньо розвинена система терморегуляції, тому на них дуже впливає стан довкілля (температура може сягати позначки навіть 38 °С, якщо дитина надто тепло одягнена, активно плаче чи сміється, нещодавно поїла чи приймала гарячу ванну). У віці старше 65 років температура починає знижуватися і може сягати 36.0-36.3 °С.

Також у чоловіків температура в більшості нижча, ніж у жінок. Це пов’язано з особливостями гормональної системи. У період овуляції температура жіночого тіла підвищується на 0,5 °С, а перед менструацією знижується.

На температуру тіла може впливати і період менопаузи.

Сильні емоційні переживання теж підвищують температуру.

Стан, відмінний від норми, називається гіпертермією. Це температура тіла вища за 37,4 °С. У медицині виділяється кілька видів:

субфебрильна — від 37 °C до 38 °C;

фебрильна — від 38 °C до 39 °C;

висока — понад 39 °C;

небезпечна для життя — рубіж 40,5–41 °C.

Значення температури оцінюються в комплексі з іншими симптомами, оскільки далеко не завжди ступінь гарячки відповідає тяжкості хвороби.

Низька температура зустрічається рідше, але при цьому теж можна говорити про серйозні проблеми зі здоров’ям. Ознакою хвороб і порушень роботи організму вважаються показники нижче 35,5 °C для дорослої людини, у літніх людей — нижче 35 °C. Небезпечними для життя вважаються такі показники:

32,2 °C — людина впадає в ступор, спостерігається сильна загальмованість;

30 – 29 °C — втрата свідомості;

нижче 26,5 °C — можливий летальний результат.

Як правильно вимірювати температуру тіла?

Температуру тіла можна вимірювати у трьох місцях: у пахвовій западині (аксилярна), в роті (оральна) та у прямій кишці (ректальна), при цьому результати будуть відрізнятися. Ректальна температура вища на 1 °С, оральна на 0,5 °С, ніж у аксилярній ділянці.

Для отримання точного значення шкіра повинна бути сухою, а сам градусник досить щільно притиснутий до тіла.

Цей спосіб потребує найбільше часу (при ртутному термометрі — 7 – 10 хв.). Норма градусів температури в пахвовій западині 36.2 – 36.9 °C.

Метод вимірювання ректальної температури найбільш популярний для маленьких дітей як один із найбезпечніших. Для такого способу краще використовувати електронні градусники з м’яким наконечником, час вимірювання – 1 – 1,5 хв. Норма значень – 36.8 – 37.6 °C.

Метод вимірювання оральної температури не отримав великого поширення, хоча в країнах Європи саме так найчастіше вимірюється температура у дорослих. Для вимірювання досить від 1 до 5 хв. залежно від виду приладу. Значення градусів температури в нормі – 36.6 – 37.2 °C.

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