Олег Блохин купил роскошный немецкий внедорожник (фото)

Олег Блохин – легенда мирового футбола и один из известнейших украинских спортсменов – купил роскошный немецкий автомобиль – Audi Q8. Это самый большой и дорогой кроссовер в линейке немецкого бренда.

Q8 – флагманский внедорожник Audi. Модель дебютировала в 2018 году. Протяженностью она почти пять метров. Автомобиль построен на одной платформе с известными премиальными кроссоверами, как Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Внедорожник оснащен системой полного привода. За доплату модели предлагается адаптивная пневматическая подвеска, которая в зависимости от дорожных условий может изменять клиренс в пределах 90 миллиметров.

Известно, что Блохин выбрал автомобиль с трехлитровым дизельным мотором, который выдает 286 лошадиных сил. Двигатель работает с семиступенчатым роботом. До 100 км в час кроссовер разгоняется за 6,3 секунды.

В салоне – дисплей на 10 дюймов на центральной консоли. Еще один экран – на 8,6 дюйма – отвечает за климат-контроль. Панель приборов – цифровая, размером 12,3 дюйма.

Стоит такой автомобиль около 2 млн грн.