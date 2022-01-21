Блинкен заявил о готовности США помогать нормандскому формату

Нормандский формат не предусматривает участия США, но Штаты готовы его поддержать, заверил Энтони Блинкен.

США поддерживают нормандский формат переговоров по урегулированию на Донбассе и готовы оказывать помощь в его работе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 20 января.





«Что касается нормандского формата, то США полностью поддерживают его. Если мы чем-то можем помочь в дальнейшем, поддержать усилия, мы готовы в любое время сделать», — сказал Блинкен.

Он все же отметил, что нормандский формат не предусматривает участие США в переговорах.

РанееБлинкен рассказал, что США предложили РФ. Американская сторона предложила российской два пути — дипломатию или конфликт. Пока преимущество у дипломатии, подчеркнул Энтони Блинкен.

Блинкен: Не ясно, каково основное требование РФ