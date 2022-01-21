Блинкен заявил о готовности США помогать нормандскому формату

США готовы помогать работе нормандского формата — Блинкен
Нормандский формат не предусматривает участия США, но Штаты готовы его поддержать, заверил Энтони Блинкен.
США поддерживают нормандский формат переговоров по урегулированию на Донбассе и готовы оказывать помощь в его работе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 20 января.
«Что касается нормандского формата, то США полностью поддерживают его. Если мы чем-то можем помочь в дальнейшем, поддержать усилия, мы готовы в любое время сделать», — сказал Блинкен.
Он все же отметил, что нормандский формат не предусматривает участие США в переговорах.
РанееБлинкен рассказал, что США предложили РФ. Американская сторона предложила российской два пути — дипломатию или конфликт. Пока преимущество у дипломатии, подчеркнул Энтони Блинкен.
Блинкен: Не ясно, каково основное требование РФ
Корреспондент.net