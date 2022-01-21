SsangYong обновил рамный пикап Rexton Sports

Корейская компания SsangYong вывела на домашний рынок обновленный пикап Rexton Sports. Автомобиль получил модернизированный 2,0-литровый турбодизель и расширенный список доступного оборудования. А еще модель обзавелась особой версией.

Источник: news.infocar.ua

SsangYong Rexton Sports





Напомним, в прошлый раз рамный пикап Rexton Sports и его растянутая версия Khan пережили рестайлинг весной 2021 года, однако тогда техника осталась прежней, хотя родственному внедорожнику Rexton, который обновился немного раньше, достался более мощный двигатель. Теперь же добрались и до «начинки» пикапов, а вдобавок Rexton Sports и Khan получили новое оборудование.

SsangYong Rexton Sports Khan

Итак, 2,2-литровый турбодизель после обновления выдает 202 л.с. вместо 181-187 л.с., причем мощность больше не зависит от трансмиссии (раньше слабее был Rexton Sports с «механикой»). При этом максимальный крутящий момент увеличен только для версий с АКПП: теперь 441 Нм против 400 Нм у стандартного дореформенного пикапа и 420 Нм у версии Khan. Показатель для Rexton Sports с 6-ступенчатой МКПП остался без изменений — прежние 400 Нм. В качестве автоматической трансмиссии используют 6-ступенчатую коробку от Aisin. Пикапа доступны как с задним, так и с полным приводом.

SsangYong Rexton Sports

Еще у грузовых модификаций вместо гидроусилителя руля появился электроусилитель, а комплекс безопасности ADAS теперь включает 16 систем вместо прежних девяти. В частности, этот список пополнили системой удержания в полосе движения и системой предотвращения столкновений в «слепых» зонах. Как и раньше, в оснащении пикапов имеются адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и камеры кругового обзора. Основное обновление в салоне — это появление цифровой панели приборов.

SsangYong Rexton Sports Khan

Кроме того, SsangYong Rexton Sports Khan получил особый вариант исполнения под названием Expedition. Особенности такого пикапа — черные решетка радиатора и 20-дюймовые колесные диски, «брус» на переднем бампере, накладки на капоте, а также подножки и шильдик с названием спецверсии.

Длина стандартного Rexton Sports составляет 5 95 мм, колесная база — 3100 мм, дорожный просвет — 215 мм. Размеры Rexton Sports Khan равны соответственно 5405, 3210 и 203 мм. Длина грузовой платформы короткого варианта составляет 1300 мм, растянутого — 1610 мм. Оба пикапа в базовом варианте имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. В первом случае грузоподъемность Khan составляет 500 килограммов (стандартного пикапа — 400 килограммов), во втором — 700 килограммов.

SsangYong Rexton Sports

Обновленный короткий пикап продается в Корее от 25 190 000 вон (примерно 21 100 долларов по актуальному курсу), Khan обойдется минимум в 29 900 000 вон (примерно 25 100 долларов), а цена Khan Expedition — 39 850 000 вон (около 33 400 долларов).