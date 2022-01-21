Генетики выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют

Сравнение ДНК самых худых и толстых людей помогло биологам выделить дюжину мутаций в различных генах, которые защищают человека от развития ожирения в любых обстоятельствах. Выводы ученых опубликованы в журнале PLoS Genetics.

«Мы впервые показали, что худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения, а не потому, что их сила воли крепче и они лучше следят за собой. Похоже, что мы не так сильно можем контролировать свой вес, как считалось ранее», — заявил Садаф Фаруки (Sadaf Farooqi) из Кембриджского университета (Великобритания).

В последние несколько лет ученые находят все больше признаков того, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только из-за наличия проблем с силой воли у тучных людей, но и по генетическим причинам или из-за того, что употребление такой пищи меняет работу мозга.

К примеру, два года назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей. Год назад ученые обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи, и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди, из-за изменений в работе их вкусовых рецепторов и других регионов мозга.

Фаруки и его коллеги провели одну из самых масштабных проверок этой гипотезы, собрав и расшифровав образцы ДНК у примерно двух тысяч крайне худых жителей Британии, аналогичного числа крайне тучных граждан и около десяти тысяч добровольцев с «нормальным» весом.

Анализируя и сравнивая их геномы, ученые руководствовались крайне простым соображением. Если гены действительно сильнее всего влияют на развитие ожирения, то тогда различия в наборах мелких мутаций в этих участках ДНК будут особенно сильно влиять на шансы заполучить лишний вес или остаться худым.

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