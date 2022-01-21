Вспышка коронавируса: за сутки в Украине более 20 тысяч новых больных

В четверг с коронавирусом было госпитализировано 2 226 человек
Фото: ukrinform.ua
За прошедшие сутки, 20 января, в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 2464, медработников – 429. Об этом информирует пресс-центр Минздрава.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 226 человек;
- летальных исходов – 150;
- выздоровело – 4 486 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3,8 млн человек;
- выздоровело – 3,5 млн человек;
- летальных исходов – 98 993;
- проведено ПЦР-тестирование – 17,3 млн.
Ранее сообщалось, что правительство сократило срок действия Covid-сертификатов и разрешило тратить «ковидную» тысячу на лекарства.
Еще 19 января Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer.
Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.