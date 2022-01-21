Ученые открыли девять генов, управляющих размерами мозга и черепа

Британские генетики выделили девять участков ДНК, по структуре которых можно очень точно предсказать, насколько большим будет череп и мозг новорожденного ребенка во взрослые годы жизни. Их выводы были представлены в журнале Nature Communications.

«Нас крайне удивило то, что генетические факторы так сильно влияют на рост головы и мозга после рождения ребенка. Они на 70% определяют особенности их развития в возрасте до семи лет, и на 60% у подростков. Это говорит о том, что размеры нашей головы задаются генами, и что их можно «вычислить» очень рано», — заявила Чин-Ян Шэплэнд (Chin-Yang Shapland) из Института психолингвистики в Неймегене (Нидерланды).

В последние годы ученые активно пытаются найти гены и мутации, связанные с развитием аутизма, шизофренией и другими проблемами с работой мозга, а также вариации в генах, которые связаны с аномально высокими или низкими интеллектуальными способностями. Подобные «опечатки» в ДНК ученые находят, сравнивая структуру генов у нескольких сотен тысяч и даже миллионов людей.

К примеру, относительно недавно генетики открыли несколько десятков мутаций и вариаций в ДНК, связанных с высокой успеваемостью в школе и университете или высоким уровнем интеллекта. Несмотря на их многочисленность, их совокупный вклад в успех человека при обучении оказался небольшим – около 3,7% от общей совокупности факторов.

Подобные открытия, как отмечают Шэплэнд и ее коллеги, возродили споры о том, что именно сильнее всего влияет на развитие интеллекта человека – особенности его воспитания, диеты и жизни во время детства и юности, или же какие-то генетические факторы.

Нидерландские генетики и нейрофизиологи заинтересовались тем, как гены влияют на одну из самых заметных частей облика человека – размеры его головы и черепа.

Для ответа на этот вопрос они проанализировали и сравнили наборы мелких мутаций в ДНК примерно 46 тысяч жителей различных стран ЕС, и сопоставили эти данные с размерами их головы, объемом черепной коробки и тем, как они поменялись со дня их рождения.

В общей сложности, им удалось открыть девять различных участков ДНК, которые непосредственно и очень сильно влияли на все эти черты. Кроме того, в этот список попала часть генов, которые раньше ученые считали главными «дирижерами» роста черепа и мозга в утробе, но не после рождения ребенка.

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