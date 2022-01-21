Как восстановить трудовой стаж, когда потеряны документы: советы эксминистра

В случаях, когда утрачены документы и невозможно точно установить рабочий стаж гражданина, следует обращаться в суд. Такие рекомендации дал экс-министр соцполитики Украины Павел Розенко, обсуждая вопрос пенсий на телеканале «Киев».

Экс-чиновник рассказал, как не остаться без пенсии и не потерять наработанный стаж.

«У нас сегодня нет такого понятия как трудовой стаж. Мы говорим только о страховом стаже, то есть времени, когда человек или работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Бывают случаи, когда в Пенсионном фонде отсутствует эта информация по разным причинам. Например, люди работали на ныне оккупированных территориях. Или «потерялся» стаж за период до 2002 года. Потому что с 2004 года в Украине заработала электронная система учета», – отметил Розенко.

По словам экс-министра, если человек обнаружил такой «недостаток», следует обратиться, во-первых, в Пенсионный фонд, имеющий полномочия делать запросы к работодателям или их преемникам.

Если предприятия ликвидированы и найти бухгалтерские документы невозможно, то единственный вариант – обратиться в суд. Как правило, в таких ситуациях, по словам Розенко, суд принимает решение в пользу гражданина.

Ранее сообщалось, что в Украине с января 2021 года по январь 2022 года средняя пенсия судьи взлетела с 67,9 тыс. до 90,8 тыс. грн, или на 22,8 тыс. грн. В то же время простым украинцам, получающим выплаты по возрасту, пенсию повысили за год с 3 538 до 3 944 грн.