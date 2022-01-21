Украинская певица Алина Паш получила премию Music Moves Europe Awards 2022

Украинская певица Алина Паш получила музыкальную премию ЕС Music Moves Europe Awards 2022. Церемония награждения состоялась 20 января в Гронингене, Нидерланды.

Украинская певица и рэп-исполнительница Alina Pash возглавила пятерку победителей премии Music Moves Europe Awards 2022. Об этом сообщило Национальное бюро программы ЕС «Креативная Европа» в Украине, передает Час Пик.

Всего на премию в этом году номинировали 15 артистов из 15 стран. 28-летнюю Алину Паш в жюри назвали «действительно интересной и уникальной артисткой».

В список победителей также вошли Denise Chaila (Ирландия), ДEVA (Венгрия), Mezerg (Франция), Blanks (Нидерланды). Приз Большого жюри присудили Meskerem Mees (Бельгия), а приз зрительских симпатий достался Ladaniva (Армения).

В состав жюри вошла также прошлогодняя победительница премии, украинская рэп-исполнительница аlyona аlyona.

Справка: Music Moves Europe Awards – это ежегодная премия ЕС, целью которой является отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии их международной карьеры. Приз в 10 тыс. евро на развитие своей международной карьеры получат пять победителей. Также жюри выберет победителя, который получит Grand Jury Prize – 10 тыс. евро и ваучер на зеленый тур на сумму 5 тыс. евро.