Лысая голова набита золотом: в Африке преследуют лысых мужчин из-за жуткого суеверия

Последний такой инцидент, о котором сообщалось в стране, связан с мужчиной, обезглавленным преступниками, которые планировали продать его клиенту в Мали. Говорят, что потенциальный покупатель исчез еще до завершения мрачной сделки, пишет South Africa.

BBC сообщает, что после того, как клиент сбежал, они бросили голову в городе Муандива, и теперь местная полиция расследует это ужасное дело.

Нет никаких указаний на то, откуда именно вера в то, что головы лысых мужчин содержат золото, но она возникла в нескольких районах Мозамбика. Еще в 2017 году BBC впервые сообщила о мрачных ритуальных убийствах.

В центральном районе Миланжа полиция предупредила о росте числа таких убийств после того, как по меньшей мере пятеро мужчин были жестоко убиты из-за их частей тела.

Лысая голова

«Считается, что голова лысого человека набита золотом», – сказал изданию Афонсу Диас, командующий из центральной мозамбикской провинции Замбезия.

Полиция подозревает, что поверье было создано местными знахарями, чтобы заставить своих клиентов приносить им человеческие головы по их собственным мотивам.

«Их мотив проистекает из суеверий и культуры — местное сообщество считает лысых богатыми» Афонсу Диаш, начальник полиции Мозамбика

К сожалению, в ритуальных убийствах, связанных с частями тела, нет ничего нового на континенте. В ряде регионов некоторых стран, включая Южную Африку, Танзанию, Нигерию и Уганду, существуют тревожные представления о приобретении частей тела. В Танзании и Уганде преследуются люди с альбинизмом.