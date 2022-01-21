Болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин, выяснили ученые

Мозг женщин быстрее накапливает в себе обрывки «белкового мусора», что ускоряет развитие болезни Альцгеймера и проявление ее клинических симптомов. Об этом рассказывают исследователи, опубликовавшие статью в журнале JAMA Neurology.

«Существует масса свидетельств того, что женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера, однако никто количественно это не оценивал. Мы проверили, есть ли различия в уровнях тау-белка в мозге женщин и мужчин, еще не заполучивших ее», — пишут Рейчел Бакли (Rachel Buckley) из Гарвардского университета (США) и ее коллеги.

И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках различного «белкового мусора», который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию в первом случае, и к потере контроля над конечностями во втором.

И в том, и в другом случае ученые пока не понимают механизмов, заставляющих клетки мозга накапливать в себе тау-белок, бляшки бета-амилоида, клубки альфа-синуклеина и прочих потенциальных причин развития этих болезней. По этой причине биологи не только не могут создать лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, но и не могут понять, является ли первая заразной и по каким причинам они развиваются.

Бакли и ее коллеги уже много лет изучают то, как накапливаются оба типа белка в мозге людей, еще не страдающих от болезни Альцгеймера, используя позитронные томографы и другие системы диагностики, «подсвечивающие» их скопления.

Недавно ученых заинтересовало то, существуют ли различия в формировании этих молекул и их «клубков» у мужчин и женщин, еще не страдающих от деменции, но находящихся в группе риска, и у пациентов, уже ставших жертвами болезни Альцгеймера.

Набрав три десятка добровольцев, ученые ввели в их тело специальные радиоактивные метки, присоединявшиеся к бета-амилоиду и тау-белку, и подсчитали количество их молекул в их мозге. После этого они разделили их по половому признаку и сравнили между собой.

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