Ryanair анонсировал 13 новых авиарейсов из Украины

Международный лоукостер Ryanair обнародовал список новых маршрутов из Украины
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Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Об этом сообщает avianews.com.
Так, запланировано около 28 рейсов в неделю. В летнем расписании рассчитывают на 38 маршрутов из Борисполя, 27 – из Львова, 16 – из Одессы, шесть из Харькова и три из Херсона.
Новые маршруты из Киева:
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта четыре раза в неделю;
- Корфу (Керкира): с 7 июня, раз в неделю;
- Стокгольм (Арландия): с 29 марта, дважды в неделю.
Новые маршруты из Львова:
- Барселона: с 27 марта, дважды в неделю;
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, дважды в неделю;
- Гданьск: с 27 марта, трижды в неделю;
- Нюрнберг: с 30 марта, дважды в неделю;
- Стокгольм (Арландия): с 27 марта, дважды в неделю;
- Загреб: с 27 марта, дважды в неделю.
Новые маршруты из Одессы:
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, дважды в неделю;
- Лондон (Станстед): с 27 марта, дважды в неделю;
- Венеция (Марко Поло): с 27 марта, дважды в неделю.
Новый маршрут из Херсона:
- Варшава (Модлин): с 28 марта, дважды в неделю.
Как известно, 27 марта страна перейдет на летнее время, тогда и вступит в силу летнее расписание.
Напомним, Международные авиалинии Украины прекратила выполнение регулярных полетов по двум маршрутам из аэропорта Борисполь.
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