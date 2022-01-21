Ryanair анонсировал 13 новых авиарейсов из Украины

Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Об этом сообщает avianews.com.

Так, запланировано около 28 рейсов в неделю. В летнем расписании рассчитывают на 38 маршрутов из Борисполя, 27 – из Львова, 16 – из Одессы, шесть из Харькова и три из Херсона.

Новые маршруты из Киева:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта четыре раза в неделю;

Корфу (Керкира): с 7 июня, раз в неделю;

Стокгольм (Арландия): с 29 марта, дважды в неделю.

Новые маршруты из Львова:

Барселона: с 27 марта, дважды в неделю;

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, дважды в неделю;

Гданьск: с 27 марта, трижды в неделю;

Нюрнберг: с 30 марта, дважды в неделю;

Стокгольм (Арландия): с 27 марта, дважды в неделю;

Загреб: с 27 марта, дважды в неделю.

Новые маршруты из Одессы:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, дважды в неделю;

Лондон (Станстед): с 27 марта, дважды в неделю;

Венеция (Марко Поло): с 27 марта, дважды в неделю.

Новый маршрут из Херсона:

Варшава (Модлин): с 28 марта, дважды в неделю.

Как известно, 27 марта страна перейдет на летнее время, тогда и вступит в силу летнее расписание.

Напомним, Международные авиалинии Украины прекратила выполнение регулярных полетов по двум маршрутам из аэропорта Борисполь.

Ранее Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.

К слову, эксперты назвали самое выгодное время для покупки билетов.

Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.