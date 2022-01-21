Ryanair анонсировал 13 новых авиарейсов из Украины

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Международный лоукостер Ryanair обнародовал список новых маршрутов из Украины - Ryanair анонсировал 13 новых авиарейсов из Украины

Международный лоукостер Ryanair обнародовал список новых маршрутов из Украины

Фото из открытых источников

Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время. Об этом сообщает avianews.com.

Так, запланировано около 28 рейсов в неделю. В летнем расписании рассчитывают на 38 маршрутов из Борисполя, 27 – из Львова, 16 – из Одессы, шесть из Харькова и три из Херсона.

Новые маршруты из Киева:

  • Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта четыре раза в неделю;
  • Корфу (Керкира): с 7 июня, раз в неделю;
  • Стокгольм (Арландия): с 29 марта, дважды в неделю.

Новые маршруты из Львова:

  • Барселона: с 27 марта, дважды в неделю;
  • Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, дважды в неделю;
  • Гданьск: с 27 марта, трижды в неделю;
  • Нюрнберг: с 30 марта, дважды в неделю;
  • Стокгольм (Арландия): с 27 марта, дважды в неделю;
  • Загреб: с 27 марта, дважды в неделю.

Новые маршруты из Одессы:

  • Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, дважды в неделю;
  • Лондон (Станстед): с 27 марта, дважды в неделю;
  • Венеция (Марко Поло): с 27 марта, дважды в неделю.

Новый маршрут из Херсона:

  • Варшава (Модлин): с 28 марта, дважды в неделю.

Как известно, 27 марта страна перейдет на летнее время, тогда и вступит в силу летнее расписание.

Напомним, Международные авиалинии Украины прекратила выполнение регулярных полетов по двум маршрутам из аэропорта Борисполь.

Ранее Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.

К слову, эксперты назвали самое выгодное время для покупки билетов.

Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.