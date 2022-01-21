многое зависит от нас самих

Лучший метод профилактики рака – отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни, сообщил РИА Новости глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (Das Deutsche Krebsforschungszentrum, DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Около 30% всех видов рака связаны с курением», – заявил специалист.

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого международного дня – повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современного мира. Служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует три способа защиты от рака: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.

В эфире радио врач-онколог с более чем 35-летним стажем, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Наталья Богданова прокомментировала заявление и дала личные рекомендации.

По ее словам, необходимо помнить о разумном подходе к своему здоровью и профилактике заболеваний.

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