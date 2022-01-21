Биологи открыли бактерий, ускоряющих развитие рака легких

Ученые из MIT открыли крайне необычных бактерий, способных манипулировать работой иммунной системы легких и ускорять формирование опухолей внутри них. Их описание и возможные методы борьбы были представлены в журнале Cell.

«Если мы создадим препарат, который будет избирательно блокировать рост этих микробов или мешать им манипулировать работой гамма-дельта Т-клеток, то тогда у нас появится новый способ борьбы с раком легких», — заявил Чэнчэн Цзин (Chengcheng Jin) из Массачусетского технологического института (США).

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.

К примеру, бактерии Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня главными пособниками развития рака желудка, а «дуэт» двух других микробов – Bacteroides fragilis и один из штаммов обычной кишечной палочки – способствует появлению опухолей в прямой кишке. Аналогичные проблемы поражают растения, в чьи корни проникает патоген Agrobacterium tumefaciens.

Цзин и его коллеги открыли еще один тип микробов, необычным образом связанных с развитием злокачественных новообразований, экспериментируя на мышах, чья ДНК была отредактирована таким образом, что в их легких неизбежно возникали раковые клетки.

Ученые достаточно давно заметили, что появление рака легких у человека очень часто сопровождается серьезными бактериальными инфекциями. Это натолкнуло молекулярных биологов из MIT на мысль, что микрофлора органов дыхания может быть замешана в развитии болезни.

Они проверили эту идею, разделив своих мышей на две группы. Одна жила в нормальных условиях, а остальные грызуны прошли полную очистку легких и кишечника от бактерий и жили в клетках, изолированных от окружающей среды.

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