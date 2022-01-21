Самая популярная в Украине китайская марка показала экономичный кроссовер (фото)

Стартовали продажи экономичного кроссовера Tiggo 8 Pro от компании Chery, являющейся самой популярной китайской маркой автомобилей в Украине. Производитель заявляет, что новинка потребляет всего литр горючего на 100 км.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. В ее состав вошел бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. С ним работают два электрических двигателя. Итого они выдают 326 «лошадей».

Также в состав силовой установки вошла батарея емкостью 19,27 киловатт-часа.

До 100 километров в час гибридный Tiggo 8 Pro разгоняется за 4,9 секунды. А на электрической тяге кроссовер способен проехать 100 километров (по циклу NEDC).

Появится ли новинка в Украине, неизвестно. Сейчас самая популярная модель Chery в нашей стране – компактный кроссовер Tiggo 4. А сама марка входит в топ-10 самых популярных на украинском рынке.