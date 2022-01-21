Украинское блюдо попало в рейтинг лучших в мире

Каждая культура имеет свое первое блюдо
Фото из открытых источников
Украинский борщ попал в рейтинг лучших блюд мира. Первое блюдо вошло в тройку вкуснейших супов мира. Топ опубликовало издание CNN.
Автор книги «Суп», а также известный повар Джанет Кларксон отмечает, что суп – одно из самых древних и популярных блюд в мире. Наши предки утоляли голод, но также и лечились.
«Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука», – добавляет Джанет Кларксон.
Рейтинг
- Банга (Нигерия)
- Фо (Вьетнам)
- Борщ (Украина)
- Буйабес (Франция)
- Калду Верде (Португалия)
Далее расположились чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис), чупе-де-Камаронес (Перу), гаспачо (Италия), арахисовый суп (Западная Африка), гамбо (США), харира (Марокко), продовольствие (Грузия), ланчжоуска. (Китай), мохинга (Мьянма), менюдо (Мексика), мокека-де-Камарао (Бразилия), сото аям (Индонезия), ом Ям (Таиланд), тонкоцу рамен (Япония), яйла (Турция).
Напомним, в Украине может появиться День борща.