Украинское блюдо попало в рейтинг лучших в мире

Каждая культура имеет свое первое блюдо

Украинский борщ попал в рейтинг лучших блюд мира. Первое блюдо вошло в тройку вкуснейших супов мира. Топ опубликовало издание CNN.

Автор книги «Суп», а также известный повар Джанет Кларксон отмечает, что суп – одно из самых древних и популярных блюд в мире. Наши предки утоляли голод, но также и лечились.

«Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука», – добавляет Джанет Кларксон.

Рейтинг

Банга (Нигерия)

Фо (Вьетнам)

Борщ (Украина)

Буйабес (Франция)

Калду Верде (Португалия)

Далее расположились чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис), чупе-де-Камаронес (Перу), гаспачо (Италия), арахисовый суп (Западная Африка), гамбо (США), харира (Марокко), продовольствие (Грузия), ланчжоуска. (Китай), мохинга (Мьянма), менюдо (Мексика), мокека-де-Камарао (Бразилия), сото аям (Индонезия), ом Ям (Таиланд), тонкоцу рамен (Япония), яйла (Турция).

Напомним, в Украине может появиться День борща.