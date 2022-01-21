Сказка о евреях, которые во время войны себе руководителя выбирали

Три еврея пришли к раввину и попросили совета.

– Ребе, – сказал один из них, – у нас выборы в управляющие нашего города. И у нас есть четыре кандидата, которые нам очень нравятся. Подскажите, за кого из них проголосовать?

– А что это за кандидаты? – поинтересовался раввин.

– Один – это прекрасный актер и он очень талантливо играл руководителя города в театре. Второй – это известный победитель международных соревнований и он побил немало чужих бойцов во славу нашего города. А третий – это известный бизнесмен, который занимается тем, что строит дома в нашем городе и он очень красиво говорит, что с бизнесом завяжет и порядок наведет. Ну и четвертый, который поет медовым голосом и радует нас многими хорошими песнями.

Послушал это мудрый раввин и говорит:

– В вашем городе много проблем и вы воюете с соседним городом. И при этом вы делаете выбор из актёра, спортсмена, говоруна и певца? Тогда ваш город обречен. Выбирать надо не эмоциями, а разумом. Не того, кто изображает знающего или просто обещает, а того, кто предложит подробный план действий, расскажет за счет чего и с кем он будет его реализовывать и за какое время. Понятно?

– Понятно, мудрый раввин, – сказали евреи и опечалились потому что они хотели простого решения, а их опять заставляли думать.

– Раз вам понятно, то возвращайтесь в свой город и тщательно обдумайте, каким должен быть управляющий за которого вы согласились бы отдать свои голоса. И только после этого выбирайте. А еще обязательно потребуйте, чтоб ваши кандидаты озвучили свои планы. На 100 дней. На 1 год. На все время правления. И регулярно требуйте отчетов, на которых бы вы сверяли то, что они обещали с тем, что реально сделано. Ведь если у руководства нет озвученного плана, то и сверить его с реализацией невозможно. А значит можно править и смеяться над вами.

Евреи попрощались с раввином и пошли делать свой выбор. Так закончилась эта сказка. Почему сказка? Потому что только в сказке евреи могут выбирать себе высшее руководство из актера, спортсмена, балабола и певца, а не из воинов и политиков. Хотя жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, что сказка тихо стоит в сторонке.

Сказка ложь, да в ней намек – добру молодцу урок.

PS Я написал эту сказку несколько лет назад. Не устарела. К сожалению.

Джерело: блог Борислава Берези

Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.