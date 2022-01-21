Закарпатский фермер купил оленей, чтобы выпустить в леса Карпат

В Национальном парке на Закарпатье поселились примерно 100 оленей. Их приобрел местный предприниматель Юрий Тюх. Пока животные будут вырастать, радовать туристов, а когда достигнут трехлетнего возраста – их выпустят в окружающие леса, чтобы восстановить популяцию оленей в дикой природе. Об этом сообщило ТСН.

Оленей Юрий Тюх приобрел за собственные средства, но сколько потратил, не признается. Рассказывает, что искал лучших, поэтому покупать пришлось в разных уголках мира.

«Новая Зеландия, Англия, Австрия и Венгрия. Это селекционно отобранные олени. Селекция проводилась много лет», – рассказывает фермер.

Когда животные достигнут трехлетнего возраста, мужчина всех выпустит в дикую природу. Ибо популяцию благородного оленя, убеждает, нужно спасать.

«Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хоть это национальный парк, но это олени… они не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах», – говорит Юрий Тюх.

Заботиться о диких животных Юрий начал почти пять лет назад. Для их реабилитации и сохранения создал экопарк. Львы и тигры попали сюда из зоопарков. Серых волков еще малыми выкупил у браконьеров, а потом приобрел и несколько десятков копытных. Сейчас это одна из самых популярных локаций среди туристов.

Оленье ранчо, мужчина надеется, станет следующим. Ведь пока олени будут проживать здесь, туристы смогут их навещать. А через три года уже появится потомство.