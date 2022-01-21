Ученые выяснили, как возникает сероводород в кишечнике

Сероводород, источник неприятного запаха и одна из причин развития рака прямой кишки, появляется в нашем кишечнике благодаря жизнедеятельности бактерии Bilophila wadsworthia. Ученые из США и Германии раскрыли молекулярные механизмы его производства и представили их в журнале PNAS.

«Существуют и другие микробы, производящие сероводород, к примеру, при поедании растительной пищи. Изучение всех этих бактерий и их ферментов крайне важно для понимания того, как работает симбиоз между микрофлорой и телом человека, как это вещество влияет на наше здоровье и как оно связано с диетой», — отмечает Дэвид Шлехек (DavidSchleheck) из Гарварда (США).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение и привычки.

К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация «здоровой» микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике бактерий, ускоряющих развитие ожирения и рака прямой кишки.

В их число, как отмечает Шлехек, входит микроб Bilophila wadsworthia — бактерия, чья численность в кишечнике человека резко повышается при употреблении больших количеств жира. Это связано с тем, что она питается таурином, одним из основных компонентов желчи, чья концентрация резко растет при переваривании жирной или мясной пищи.

Ученые и любители спортивного питания достаточно давно знают, что размножение этих микробов в толстом и тонком кишечнике приводит к развитию достаточно неприятных проблем с пищеварением. Они связаны с тем, что эти бактерии выделяют большие количества сероводорода, знаменитого источника запаха тухлых яиц.

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