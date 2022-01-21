Врач дала советы, как побороть усталость и нервозность после праздников

Врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook написала ряд советов, как восстановиться после продолжительных новогодних рождественских празднований.

По ее словам, именно в это время увеличивается обращение пациентов с «размытыми» жалобами: боли в эпигастрии (под «ложечкой»), раздражительность, нервозность, страх, плохой сон.

Казалось бы, было много выходных, свободного времени, должно быть больше сил, энергии, но на практике все не так.

«Если вы думаете, что желудок работает только от того, какая еда в него попадет, то вы только наполовину правы. Ибо вторая половина, влияющая на работу желудка – это мозг. Именно от него на 50% зависит, как желудок будет производить соляную кислоту и как вообще будет работать. Блуждающий нерв (nervus vagus) соединяет мозг с желудком. Нерв делится на несколько веточек, обвивающих желудок со всех сторон.

Кроме мозга к желудку подходят нервные волокна из спинного мозга, которые также влияют на работу желудка. Поэтому выражение «все болезни от нервов» в очередной раз подтверждается: стресс связан с нарушением работы желудка – депрессия, тревожность изменяют сигнал с мозга к желудку. И чем дольше мозг передает этот «стрессовый» сигнал, тем больше шансов «нанервничать» себе гастрит, эрозии или язву», – пояснила врач.

А еще желудком управляют кишечник, выделяя гормоны, еда и напитки, которые мы потребляем.

Если не хотите иметь проблемы с желудком, то не забывайте о следующем:

питание, которое влияет на восстановление слизистой желудка: легкоусвояемый белок (нежирные мясные или рыбные тефтельки, омлеты, яйца мягко).

противовоспалительные жиры (рыбий жир, семена льна и льняное масло, крошечный кусочек промороженного сала).

витамины, которые восстанавливают слизистую (А и Е, продукты, богатые каротинами – печеная тыква, пюре из тушеной моркови и красного перца, зелень петрушки).

витамин С, способствующий синтезу коллагена и восстановлению кровообращения в слизистой (слабый настой шиповника, зелень петрушки).

витамины группы В, способствующие нормальной иннервации (пивные дрожжи, а также блюда из печени, овсяная и гречневая каши).

Антистрессовый образ жизни: прогулки на свежем воздухе (даже когда гололедица и все внимание сосредоточено на удержании равновесия тела), легкий массаж, теплые ванны с добавлением ароматных трав и хвойного экстракта; дыхательные упражнения, короткий курс природных «адаптогенов»: питье зеленого качественного чая с утра, чая из лимонника, употребление ягод; более длинный и глубокий сон.

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