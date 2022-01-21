Ученые из MIT создали первую удобную инсулиновую таблетку

Физики и биологи из Массачусетского технологического института разработали особую нанокапсулу-«шприц», позволяющую вводить инсулин и другие нестабильные субстанции в организм через желудок. Первые итоги ее использования были представлены в журнале Science.

«Мы сильно надеемся, что эти капсулы уже скоро начнут помогать диабетикам и пациентам, которые сейчас нуждаются в постоянных инъекциях. Вдобавок, они могут радикально изменить и фармакологию, так как сегодня мы в основном создаем лекарства, которые можно принимать оральным путем. Теперь это не требуется», — заявил Роберт Лангер (Robert Langer), профессор MIT.

По статистике ВОЗ, сегодня в мире насчитывается около 340 миллионов людей, страдающих от диабета. Большая часть из них вынуждена принимать по две или даже по 5-6 инъекций инсулина в день для того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.

Несмотря на его огромную важность для организма, инсулин — достаточно опасный гормон, так как его передозировка может повредить здоровью диабетика или даже убить его в результате гипогликемии — резкого снижения доли сахара в крови.

В последние годы ученые пытаются создать безопасный синтетический аналог инсулина или такие системы ввода гормона в организм, которые защищали бы человека от передозировки.

К примеру, в начале 2013 года американские биохимики создали микрокапельницу-«медузу», медленно выделяющую инсулин после ввода под кожу, а год назад они разработали своеобразные растворимые капсулы, способные доставить инсулин в кишечник.

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