Генетики раскрыли ранее неизвестную опасность ВИЧ-инфекции

Белки оболочки вируса иммунодефицита не просто делают его невидимым для заражаемых клеток, но и подавляют работу систем, предупреждающих их здоровых «соседей» об опасности.

«Когда иммунные клетки заражаются ВИЧ, они могут отправить сигналы опасности в здоровые тельца, помогая им подготовиться к отражению вирусной инфекции. Оказалось, что белок Vpu, способствующий формированию новых вирусных частиц, умеет подавлять эти крики о помощи», — рассказывает Саймон Лангер (Simon Langer) из университета Ульма (Германия).

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

При прекращении их приема ВИЧ «вылезает из окопов» и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной «контратаки» вируса, или позволяли бы «выгнать» вирус из клеток.

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