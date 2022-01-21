Великобритания вводит жесткий контроль за рекламой криптовалют

Правительство Великобритании будет более тщательно проверять рекламу криптовалют и бороться с обманчивыми утверждениями, которые могут привести к потере средств инвесторами. Министр финансов Великобритании Риши Сунак планирует применять к рекламе криптовалют те же правила, что и к финансовой рекламе, сообщает CNBC.

Это значит, что фирмы должны будут получить разрешение регуляторов, прежде чем рекламировать инвестиционные продукты.

Британское правительство сообщает, что управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) вскоре приступит к консультациям о предложенных им правилам рекламы криптовалют, сообщается в заявлении правительства.

«У криптоактивов есть захватывающий потенциал, ведь они создают новые способы инвестировать и переводить средства. Но важно, чтобы клиенты не покупали продукты на основе вводящих в заблуждение утверждений», – подчеркнул Сунак.

Ранее FCA критиковали за то, что не приняли меры против криптовалютной рекламы, которая в прошлом году заполонила лондонское метро и автобусы, поскольку интерес к биткоинам и другим криптовалютам вырос. Это заявление означает, что в будущем FCA сможет убирать такую рекламу.

Британская финтех-компания Revolut, позволяющая своим клиентам торговать криптовалютами и акциями, положительно отреагировала на новость.

«Четкие указания по поводу того, как компании должны описывать предлагаемые ими услуги в отрасли криптовалют, принесут пользу потребителям и помогут повысить доверие к сектору. Revolut соблюдает правила рекламы финансовых услуг в своих коммуникациях по криптовалюте», – заявил Эд Купер, руководитель отдела криптовалют компании.

Как известно, Испания первой в ЕС ограничит рекламу криптовалют в соцсетях.

Напомним, ранее Лондон запретил бирже Binance торговать криптовалютой в Британии.

Также банк Англии назвал виновных в том, что мир находится на грани финансового кризиса.