Театры Нидерландов превратились в парикмахерские и спортзалы (фото, видео)

Нидерландские музеи и театры выступили против новых коронавирусных ограничений, введенных властями страны, и на один день стали парикмахерскими и спортзалами. Об этом пишет The New York Times.

Учреждения культуры возмутились распоряжением нидерландских властей, которые позволили парикмахерским, маникюрным салонам и спортзалам возобновить работу с ограничением на количество клиентов. При этом деятельность музеев, театров, баров и кафе оставили под запретом.

Участниками акции «Театральный парикмахер» стали десятки организаций. В концертном зале Консертгебау появилась парикмахерская, услугами которой можно было воспользоваться во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра. Музей Ван Гога в Амстердаме превратился в маникюрный салон, а галерея музея Франса Халса в Харлеме была переоборудована под тренажерный зал.

Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp — Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022

Ook aandacht voor Kapsalon Theater en Museum Gym in The WashingtonPost! #MuseumGym #OpenCultuur #OpenMuseahttps://t.co/ZkSdQuBiQU — Museumvereniging (@Museumverenigin) January 19, 2022

Bezoekers hebben niet alleen aan hun fysieke gezondheid gewerkt, maar hebben ook een mentale booster gekregen tussen de #schuttersstukken van #franshals. Deze #MuseumGym van de @Museumverenigin benadrukt het belang om musea weer te openen. Volg: @franshalsmuseum#OpenCultuur pic.twitter.com/5k6CbKmDf6 — Frans Hals Museum (@FransHalsMuseum) January 19, 2022

De musea laten morgen, 19 januari, op ludieke wijze zien dat ze graag open willen #museaopen. In musea in het hele land kun je meedoen aan #MuseumGym. Sporten, bootcampen of yoga binnen de bestaande beperkingen onder de schilderijen, buiten of online: https://t.co/HawJHJ58Xt pic.twitter.com/8PT2Egiqjn — Museumkaart (@museumkaart) January 18, 2022

Ранее в Нидерландах, несмотря на обновленный максимум больных Covid-19, смягчают карантинные ограничения.