«Черный бриллиант» загадочного происхождения выставлен на аукцион (видео)

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Никто не знает, как образуются карбонадо - «Черный бриллиант» загадочного происхождения выставлен на аукцион (видео)

Никто не знает, как образуются карбонадо

Фото из открытых источников

Аукционный дом Sotheby’s продаст на лондонском аукционе «черный бриллиант» под названием «Энигма», переводимый с английского как «загадка». Он относится к так называемым карбонадам, ученые не знают, как они образуются. Об этом пишет Sotheby’s.

Вес «Энигмы» – 555,55 карата. Это делает этот «черный бриллиант» одним из самых трудных в своем роде. Интересно и то, что драгоценный камень имеет 55 граней. Эти природные алмазы отличаются невероятной крепостью, необычным черным цветом и люминесцентными свойствами.

Ожидается, что «Энигму» продадут за не менее 5 миллионов фунтов стерлингов или $6,8 млн. Оплату будут принимать даже в криптовалюте, а торги будут проходить 3-9 февраля 2022 года в Лондоне.

Извлекают «черные бриллианты» преимущественно в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Многие отстаивают идею того, что карбонадо имеют космическое происхождение.

Напомним, самый большой кусок янтаря в Украине будет продан с аукциона.