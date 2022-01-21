«Черный бриллиант» загадочного происхождения выставлен на аукцион (видео)

Аукционный дом Sotheby’s продаст на лондонском аукционе «черный бриллиант» под названием «Энигма», переводимый с английского как «загадка». Он относится к так называемым карбонадам, ученые не знают, как они образуются. Об этом пишет Sotheby’s.

Вес «Энигмы» – 555,55 карата. Это делает этот «черный бриллиант» одним из самых трудных в своем роде. Интересно и то, что драгоценный камень имеет 55 граней. Эти природные алмазы отличаются невероятной крепостью, необычным черным цветом и люминесцентными свойствами.

Ожидается, что «Энигму» продадут за не менее 5 миллионов фунтов стерлингов или $6,8 млн. Оплату будут принимать даже в криптовалюте, а торги будут проходить 3-9 февраля 2022 года в Лондоне.

Извлекают «черные бриллианты» преимущественно в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Многие отстаивают идею того, что карбонадо имеют космическое происхождение.

Напомним, самый большой кусок янтаря в Украине будет продан с аукциона.