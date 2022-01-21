Ученые заявили, что развод по-особому влияет на здоровье мужчин

Разрыв отношений отрицательно влияет на физическое здоровье. Ученые рассказали, кому развод вредит больше: женщинам или мужчинам. Об этом пишет BMJ.

Исследователи проанализировали образцы крови 4835 участников Копенгагенского биобанка в возрасте от 48 до 62 лет. Они сравнили медицинские показания с семейным положением пациентов и нашли связь между этими двумя пунктами.

В своем исследовании ученые обнаружили прямую связь между одиночеством не менее семи лет, в течение 26 лет взрослой жизни у мужчин с повышенными маркерами воспаления.

В частности, у переживших два или более развода уровень воспаления (ИЛ-6) выше на 17% по сравнению с контрольной группой мужчин, которые никогда не расставались с женами.

Указывается, что на здоровье женщин наличие или отсутствие партнера не влияет.

Напомним, группа учёных Королевского колледжа в Лондоне назвала экстракт гвоздики эффективным средством от похмелья.

Ранее ученые назвали продукт, помогающий бороться с гипертонией.

Напомним, ранее стало известно, что группа ученых из США, Индии и Великобритании представила клинические доказательства того, что с помощью инновационного анализа крови можно выявлять скопление раковых клеток у пациентов, не имеющих симптомов.