Ученые нашли в теле человека две тысячи ранее неизвестных микробов

Европейские биоинформатики обнаружили следы свыше двух тысяч видов бактерий, живущих в нашем кишечнике, о существовании которых ученые раньше не подозревали. Их выводы и описание микробов было представлено в журнале Nature.

«Такие исследования помогут нам создать полноценную карту нашей пищеварительной системы. Она позволит нам понять, как возникают различные болезни кишечника и желудка, и раскрыть то, как эти органы влияют на здоровье человека», — заявил Тревор Лоули (Trevor Lawley) из Института Сангера в Хинкстоне (Великобритания).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение и привычки.

К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация «здоровой» микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике бактерий, ускоряющих развитие ожирения и рака прямой кишки.

Несмотря на то, что микрофлора изучается уже много десятилетий, ее полный состав, как отмечает Лоули, пока остается загадкой для ученых. Дело в том, что многие микробы настолько сильно приспособлены к жизни внутри кишечника, что они гибнут при попытке извлечь их и размножить.

Вдобавок, иммунитет человека очень тонко дирижирует численностью и видовым составом микрофлоры, что крайне сложно повторить при переносе ее обитателей в искусственные среды. В результате этого многие редкие, но важные бактерии, археи и грибки могут исчезнуть, а численность других представителей микромира может резко вырасти или упасть.

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