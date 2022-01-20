Корейская марка представила новый кроссовер, который популярен в Украине (фото)

Состоялся мировой дебют кроссовера Niro нового поколения от корейской Kia – одной из популярнейших марок автомобилей в Украине. Новинка уже доступна для заказа в Корее, а продажи в других странах начнутся в ближайшие месяцы.

Будет ли новая Niro продаваться в Украине, неизвестно. До смены поколений кроссовер был представлен на сайте украинского представительства марки. Но сейчас модели в списке доступных автомобилей нет. Однако не исключено, что модель все-таки появится и в наших автосалонах.

Под капотом у новой Kia Niro – гибридная силовая установка. В ее состав вошел бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и электромотор. Суммарно они развивают 141 лошадиную силу.

Коробка передач – шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В новом режиме Green Zone Drive, который должен снизить негативное влияние автомобиля на окружающую среду, электроника автоматически переходит на электротягу, если навигатор определяет участок как зеленую зону (дороги у парков, больниц и школ).

Запас хода на одном электротяге не указан, но, скорее всего, он такой же, как у предшественника – 42 километра.

Новый кроссовер больше своего предшественника. Объем багажника вырос на 15 литров – до 451 литра.

Салон оформлен с оглядкой на электрический кроссовер EV6, который был представлен в прошлом году:

два экрана под единственным стеклом;

пульт климат-контроля с сенсорными кнопками;

шайба управления трансмиссией.

Большое внимание уделили экологичности – в отделке используются переработанные обои, а сиденья обиты тканью из волокон листьев эвкалипта.

В будущем также появится новое поколение заряжаемого от розетки гибрида и, конечно, полностью электрическая версия.

Актуальный электрокар оснащается 201-сильным электромотором и батареей емкостью 64 киловатт-часа, одного заряда которого хватает на 385 километров. Такому кроссоверу предсказывают увеличение мощности и увеличение дальности хода.