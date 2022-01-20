Определено достаточное число шагов в день для долголетия

Одной из форм физической активности является ходьба. Ученые Американской кардиологической ассоциации (АКА) определили, сколько шагов в день достаточно сделать для получения максимальной пользы для здоровья.

В исследовании приняли участие 16 732 женщины старше 60 лет, которые носили специальные устройства для высчитывания количества сделанных шагов. В результате ученые пришли к заключению, что у тех, кто ходил часто, но «рывками», например, поднимался по лестнице или делал работу по дому, продолжительность жизни оказалась дольше. Вместе с тем каждая последующая 1000 шагов была связана с 28% снижением смертности в течение 6 лет наблюдения. Среди участников, которые делали более 2000 шагов в день непрерывно, риск смерти снизился на 32%, говорится в выводах исследователей, представленных на конференции АКА по эпидемиологии, образу жизни и кардиометаболическому здоровью.

По словам ведущего автора работы Кристофера Мура, все больше исследований демонстрируют, что любое движение лучше, чем малоподвижный образ жизни. Результаты исследования показали, что связь с долголетием сохраняется даже для женщин, которые не ходят много.

«2000 или более дополнительных шагов во время пика активности достаточно для более долгой жизни», – поделился подробностями Мур.

Так, минимальное число шагов в день, которое необходимо сделать для получения пользы от ходьбы для здоровья составляет 1000, даже если это короткие периоды активности. Сейчас АКА рекомендует посвящать физическим упражнениям минимум 150 минут в неделю.

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