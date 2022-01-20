Ученые выяснили, почему включение «генов бессмертия» вызывает слепоту

Ученые из MIT раскрыли загадку того, почему принудительное включение генов, отвечающих за починку ДНК, не омолаживает сетчатку глаз у мышей, а убивает ее клетки. Их выводы были представлены в журнале Science Signaling.

«Это очередной пример того, как воспаления не помогают организму справиться с инфекцией или какой-то другой проблемой, а наносят ему прямой вред. Мы предполагаем, что и в теле человека могут быть другие клетки, кроме рецепторов сетчатки, которые страдают от тех же проблем», — отмечает Леона Самсон (Leona Samson) из Массачусетского технологического института (США).

Каждый день в любой клетке нашего организма происходит по 10-20 тысяч мелких поломок в ДНК, которые приводят к разрыву ее спиралей. На эти поломки реагирует целый комплекс белков и сигнальных молекул, которые распознают их, оценивают возможность починки, соединяют разорванные нити или подают сигнал на самоликвидацию клетки.

Зарубежные ученые уже долгое время изучают эти системы, пытаясь понять, какие именно типы повреждений ДНК они чинят, что влияет на их активность и можно ли ее повысить, сделав клетки неуязвимыми для действия радиации и защитив их обладателя от развития рака.

Десять лет назад, по словам Самсон, ее команда провела одно из первых подобных исследований. Они проследили за тем, как повышенная активность гена AAG, отвечающего за ликвидацию мелких одиночных повреждений в одной из спиралей ДНК влияет на работу глаз мышей, получивших «лошадиную» дозу химиотерапии.

Как надеялись ученые, усиленная работа «гена бессмертия» защитит сетчатку грызунов от дегенерации, однако в реальности случилось ровно обратное – светочувствительные клетки начали гибнуть еще быстрее и мыши очень быстро ослепли.

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