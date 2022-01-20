ВОЗ рекомендует отменить запреты на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала упразднить или ослабить ограничения на международные поездки. Как отметили в ВОЗ, эти меры неэффективны против штамма коронавируса «Омикрон». Об этом говорится в заявлении Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

«Отменить или ослабить запреты на международные перевозки, поскольку они не приносят пользы и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства-участники», – говорится в заявлении.

В ВОЗ отметили неэффективность запрета на международные перевозки в качестве меры борьбы с распространением штамма «Омикрон». В организации указали, что требование к пассажирам носить маски, предоставлять результаты тестов на коронавирус или сертификаты о вакцинации, а также отправлять на карантин прибывающих в страну, должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешественников.

Также штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с Дельтой. Ивано-Франковская стала 10 регионом, где подтвердилась циркуляция нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство сократило срок действия Covid-сертификатов и разрешило тратить «ковидную» тысячу на лекарства.

Еще 19 января Украина получила от США миллион доз вакцины Pfizer.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.