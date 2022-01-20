Названы четыре главных признака воспаления кишечника

Как и любая часть тела, ЖКТ может страдать от последствий хронического воспаления. В результате ряда исследований выяснилось, что оно является одним из признаков как хронологического старения, так и развития различных возрастных заболеваний.

Как написал доктор Марсело Кампос для Harvard Health, нездоровая слизистая кишечника может иметь большие трещины или отверстия, что позволяет частично переваренной пище и токсинам проникать в окружающие ткани и кровь. В итоге возникает воспалительный процесс и изменения в кишечной флоре, отметил врач. Распознать развитие состояния можно по четырем главным признакам.

Непереносимость определенных продуктов

В этом случае после приема пищи возникает вздутие живота, повышенное газообразование и просто неприятное ощущение. По словам врача-диетолога Джоша Акса, в большинстве случаев повышается чувствительность к молочным и мучным продуктам, а также глютену.

Стресс и депрессия

Исследователи из Гарвардской Медицинской школы рассказали о том, что связь между кишечником и мозгом действительно есть. Плюс ко всему, она двусторонняя. Так, расстройство желудка или кишечника может быть причиной или результатом беспокойства, стресса или депрессивного состояния.

Аутоиммунные заболевания

В одном из исследований была изучена связь между повышенной проницаемостью кишечника и развитием аутоиммунных болезней. В итоге ученые выяснили, что немаловажную роль в работе кишечника играет белок зонулин. «Когда тонко настроенный путь зонулина не регулируется, могут возникать как кишечные, так и внекишечные аутоиммунные, воспалительные расстройства», – говорится в научной работе.

Постоянные проблемы с кожей

По мнению медиков, если постоянные визиты к врачу-дерматологу и уход за кожей не помогают избавиться от высыпаний, розацеа или экземы, это может свидетельствовать о воспалении кишечника.

Обогащенная клетчаткой диета может предотвратить воспалительные процессы в кишечнике, подчеркивают ученые. Врачи советуют включить в рацион больше овощей, фруктов, бобовых и орехов.

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