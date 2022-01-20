Комаровский назвал мифом пользу ортопедической обуви для детей

Комаровский отметил, что плоскостопие может развиться в случае, если человек спокойно шагает по ровной поверхности, то есть, ставит стопу полностью, «распластывая ее».

В то же время маленькие дети в основном не ходят, а бегают. В этот момент уже нет никакой ровной подошвы, так как она изгибается, соответственно, нагрузка на ногу все время меняется.

Врач добавил, что для профилактики ортопедических проблем у детей нужно обеспечить им активный образ жизни: они, по его словам, должны прыгать, бегать, скакать в квартире, по лестницам, на улице и в парках. По его мнению, активному ребенку не нужна специальная обувь.

«Еще раз повторяю раз и навсегда — обувь ребенку нужна для трех целей: защитить от травм, обогреть, если холодно, а также чтобы не нервничала бабушка», — подчеркнул Комаровский.

Ранее врач подробно рассказал об основных признаках наличия аллергии, которые помогут предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Он перечислил главные симптомы, разделив их на пять групп.

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