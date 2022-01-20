Автомобилистов ограничили в правах. Переоформить машину смогут без их согласия

Теперь в некоторых случаях автомобилисты не могут повлиять на переоформление техники на нового владельца. Кабмин разрешил сервисным центрам МВД в определенных условиях делать это без согласия действующего хозяина, сообщает издание Auto-Consulting.

Переоформить без согласия владельца могут, например, автомобиль, конфискованный за долги.

Для власти это нововведение очень актуально, ведь в конце прошлого года исполнительная служба начала активно забирать автомобили у должников. Однако сервисные центры отказывались регистрировать такой транспорт на новых покупателей из-за того, что не было согласия действующих хозяев. Теперь путь к торговле конфискованными машинами свободен.

Когда можно остаться без машины

Машины начали активно забирать у водителей в конце прошлого. Исполнительная служба получила разрешение конфисковывать транспорт у тех, кто не уплатил штрафы за превышение скорости.

Нововведение касается тех водителей, которые не платят штрафы за значительное превышение скорости. Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час.

Триггером к такой радикальной позиции Минюста по делам по должникам стали резонансные ДТП в Харькове, где, по предварительным данным Нацполиции, скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км в час.

Поэтому изъятие автомобилей должников, превышающих скорость в городах, началось именно с Харькова. Первым под удар власти попал владелец люксового Mercedes, задолжавший государству 80 тыс. грн.

«Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тыс. долга за нетрезвое вождение. Два эпизода. Вероятно, под алкоголем быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной. Нарушителем оказался гражданин Нигерии в возрасте 32 года», – написал на своей странице в Facebook Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

Первым конфискованным автомобилем стал люксовый Mercedes. А вскоре очередь дошла и до не менее дорогой спортивной Audi.

Напомним, в 2022 году на дорогах Украины впервые появятся «умные» камеры. Они смогут выписывать «письма счастья» не только за превышение скорости.

Также в ближайший год в Украине должен вернуться обязательный технический осмотр транспортных средств. Его будут проходить владельцы автомобилей и автоприцепов. Все, что нужно знать водителям о возвращении техосмотра – в материале по ссылке.