Раскрыты три симптома «незаметного» рака

Ряд людей, которые чувствуют неприятные изменения в организме, отказываются посещать врача, поскольку боятся услышать диагноз рак.

По словам специалиста, на наличие у пациента онкологического заболевания могут указывать появление болезненных ощущений, резкая потеря массы тела и отсутствие аппетита.

«Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия», — поделился подробностями эксперт.

Он также отметил, что сейчас опухоли все чаще поражают людей в возрасте от 30 до 40 лет.

Давыдов посетовал на то, что многие люди считают голодание эффективным методом борьбы с недугом. По его мнению, эффективность такого способа лечения является мифом, так как из-за отсутствия питательных веществ организм может ослабнуть еще больше.

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