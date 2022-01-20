Розничный бизнес в Калифорнии страдает из-за воровства (видео)

«Разбить и захватить» – так прозвали волну магазинных краж в Калифорнии, США. Грабители в масках врываются в помещение и сметают все с полок.

Как сообщает Голос Америки, эксперты связывают ситуацию с ухудшением экономики из-за пандемии и увеличения безработицы.

Отмечается, что от воров страдают как маленькие магазины, так и люксовые заведения. Полиция Беверли-Хиллз уже увеличила количество патрулей в фешенебельных районах города. Но и это не останавливает воров.

В Сан-Франциско, только за одно ограбление, неизвестные могли вынести товаров на сто тысяч долларов.

Так что бизнесмены самостоятельно думают, как себя защитить.

Напомним, на Днепропетровщине в ходе спецоперации полицейские задержали преступную группировку, которая обманула граждан более чем на миллион гривен.

По сообщению полиции, мошенники размещали в Интернете объявления о продаже дров для отопительного сезона и после получения денег исчезали. Действовали мошенники почти на всей территории государства.

Также, министерство внутренних дел сообщало о 800 открытых уголовных делах по факту подделки Covid-сертификатов.