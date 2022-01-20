21 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 21 января, православная церковь чтит память святителя Емилиана.

В мире отмечают такие праздники:

Международный день объятий.

Международный день фетиша.

День признательности белкам.

День бабушки – Польша.

День злакового батончика.

День бананового хлеба.

Емельяны Перезимники

Святитель Емилиан/Фото из открытых источников

Народный праздник Емельяны Перезимники отмечается 21 января 2022 года (дата по старому стилю – 8 января). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического. В простонародье его прозвали Кумишным, по причине встреч и посиделок с кумовьями.

История

О жизни Емилиана Исповедника известно немногое. Согласно сказаниям, он жил в IX веке во времена правления Льва Армянина и служил епископом Кизическим. Император вел борьбу с почитанием икон, и Емилиан попал к нему в немилость. Лев Армянин предлагал ему перестать заниматься почитанием, на что епископ отвечал отказом. Он возразил правителю, что эти вопросы должна решать церковь, а не государь император.

За свое непослушание Емилиан был заточен в тюрьму и лишен сана. Он не отрекся от учения святых отцов и умер в заточении.

Традиции и обряды

Традиционно в первой половине дня люди ходили в гости друг к другу, так как приступать к работе можно было лишь после обеда. Особо угощали кума с кумой. Считалось, что крестники будут иметь весь год хорошее здоровье, если кумовья с радостью угостились. В ответ они дарили мыло и полотенце, чтобы крестники были румяными и белыми. Согласно поверью, мытье этим мылом защищает ребенка от болезней и порчи.

Если брак совершается не по любви, а из корыстных побуждений, то парню следует в Емельяны Перезимники много выпить спиртного. Считается, что тогда в их браке будет спокойствие, и общение с немилой супругой будет проходить без скандалов.

Что нельзя делать сегодня

Не следует покупать веревки.

Нельзя заниматься физическим трудом в первой половине дня.

Не стоит надевать темную и грязную одежду.

Не нужно варить и пить кисель – к беде.

Не нужно язвить и насмехаться.

Народные приметы

Если в этот день подул южный ветер или начался снегопад, то лето будет с грозами.

Если на Емельяна стоит безветренная погода, то лето будет теплым.

По этому дню определяют погоду на август.

Если ночью путь освещает яркая луна и звезды усыпали ночное небо, то скоро ударит мороз.

Если собака свернулась калачиком во дворе и заснула – жди холода.

Если окна в этот день стали запотевать – оттепель не за горами.

Если на Емельяна Перезимника ударили холода, то потепления ждать еще долго придется.

Именины

В пятницу, 21 января, именины отмечают владельцы таких имен: Юлиан, Эмиль, Михаил, Илья, Емельян, Егор, Евгений, Дмитрий, Григорий, Георгий, Вольдемар, Владимир, Виктор, Антон, Доминика и Василиса.